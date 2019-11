„Fridays for Future“ streikt in Braunschweig wieder fürs Klima

Zum vierten weltweiten Klimaaktionstag findet an diesem Freitag, 29. November, auch in Braunschweig wieder eine Demonstration statt. Beginn ist um 14.30 Uhr auf dem Schlossplatz, wie TU-Student Steffen Schmädecker vom Organisationsteam mitteilt. Das Motto laute dieses Mal: #NeustartKlima.

Wie immer seien verschiedene Redebeiträge zu erwarten, kündigt er an. Außerdem werden die Jugendkantorei sowie Teile des TU-Chors und weitere Chöre gegen 15 Uhr gemeinsam mit den Demo-Teilnehmern das Klimalied „Do it now!“ singen. Im Anschluss folgt der Demozug durch die Innenstadt. Um 16.30 Uhr findet auf dem Schlossplatz die Abschlusskundgebung mit Live-Musik statt.

„Anfang Dezember treffen sich Politiker*innen aller UN-Staaten auf der Weltklimakonferenz in Madrid, um die Einhaltung der internationalen Klimaziele zu überprüfen, während in Braunschweigs Volkswagenhalle die klimaleugnende Partei AfD tagt“, sagt Schmädecker. Den Freitag vor diesen beiden denkwürdigen Ereignissen nutze die Ortsgruppe, um politische Maßnahmen einzufordern, die die Klimaneutralität bis 2035 ermöglichen.

„Mit dem ,Neustart Klima’ fordern wir vor allem eine Erneuerung des Klimapakets“, sagt er. „Der Klimawandel ist die größte Krise unserer Zeit. Es kann nicht sein, dass dieses Gesetz die endgültige Antwort der GroKo darauf ist. Wenn wir jetzt nicht grundlegend umsteuern, haben wir in Zukunft mit stärkeren Extremwetterverhältnissen, Nahrungsmittelengpässen und Fluchtbewegungen zu kämpfen als je zuvor.“

Emilie Knapheide, ebenfalls Studentin an der TU Braunschweig, sagt: „Es ist deprimierend wie wenig die Bundesregierung zur Einhaltung der internationalen und nationalen Klimaziele unternimmt. Und das obwohl die Wissenschaft so deutlich wie nie zuvor einen politischen Wandel einfordert und sogar umsetzbare Lösungsvorschläge bietet. Durch unser kontinuierliches Streiken haben wir zwar erreicht, dass große Teile der Gesellschaft für eine ökologisch-soziale Wende sind, aber in der Politik spürt man nur wenig davon.“

Und hier der Songtext von „Do it now“ (Gerd Kern):

We need to wake up

We need to wise up

We need to open our eyes

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

We’re on a planet

That has a problem

We’ve got to solve it, get involved

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

Make it greener

Make it cleaner

Make it last, make it fast

and do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now

No point in waiting

Or hesitating

We must get wise, take no more lies

And do it now now now

We need to build a better future

And we need to start right now