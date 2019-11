An seiner Spitze der selbsternannten Sammelbewegung der AfD „Der Flügel“ stehen Björn Höcke und Andreas Kalbitz (Archivbild).

AfD-Gruppe sagt Treffen in Braunschweig wegen „Bedrohungslage“ ab

Die Bewegung „Der Flügel“ – eine Untergruppe der AfD – hat sein Delegiertentreffen in Braunschweig abgesagt – „aufgrund der maximalen Bedrohungslage durch linksterroristische Kräfte“, heißt es von der Gruppe auf Facebook.

Gruppe „Der Flügel“ gilt als rechter Rand der AfD

„Der Flügel“ gilt als rechter Rand der AfD. An seiner Spitze stehen Björn Höcke und Andreas Kalbitz. Das Treffen war ursprünglich für Freitagabend geplant. Zu dieser zeit startet unter dem Motto „Crash the Party – Autoritäre Sehnsüchte begraben“ der Protest gegen den Bundesparteitag der AfD in Braunschweig, zu dem die Antifa aufgerufen hatte.

Zunächst hatte news38.de darüber berichtet. feu

