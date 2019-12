Betrüger ergaunern von Braunschweiger fünfstelligen Betrag

Betrüger ließen einen Senior glauben, seine Wertsachen seien in Gefahr und erbeuteten so eine hohe fünfstellige Summe, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntag erreichte den Senior ein Anruf eines angeblichen Polizisten. Dieser schilderte die erfundene Geschichte, dass mehrere Einbrecher nahe seiner Wohnanschrift festgenommen worden seien. Auf einem Zettel, den die fiktiven Einbrecher bei sich getragen hätten, soll der Name des 87-Jährigen notiert worden sein.

Am Telefon legte der Senior dar, dass er hochwertige Münzen besitze. Unter dem Vorwand, die Münzen zur Polizei bringen zu müssen, ließ sich der ältere Mann darauf ein, seine Wertgegenstände an einen vereinbarten Ort zu bringen. Um die vermeintliche Täterbande aber nicht vorzuwarnen, wurde der Mann zu Stillschweigen verpflichtet. In den Folgetagen riefen die Täter erneut bei dem Mann an. Unter den bereits herausgegebenen Münzen seien angeblich Fälschungen, deren Verkäufer er, der Polizist, nun überführen wolle. Der Betrüger brachte den 87-Jährigen dazu, einen Kauf weiterer Münzen und eine Überweisung im fünfstelligen Bereich zu veranlassen. Erst später meldete sich der Mann selbst bei der Polizei. red