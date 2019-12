Braunschweiger Bankangestellte verhindert einen Trickbetrug

Braunschweig. Dank der guten Reaktion einer Bankangestellten ist am Freitagvormittag ein Trickbetrug vereitelt werden.

Wie die Polizei meldet, kam gegen 9.40 Uhr ein 80-jähriger Mann in die Filiale einer Bank in der Elbestraße und verlangte die Auszahlung von mehreren tausend Euro. Auf Nachfrage der 35-jährigen Angestellten gab der Rentner an, dass er einen Anruf der Polizei erhalten hatte und er sein Geld sichern wollte.

„Die Bankmitarbeiterin verständigte daraufhin die echte Polizei. So blieb es beim Betrugsversuch“, melden die Beamten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach verdächtigen Personen sei dann jedoch negativ verlaufen.