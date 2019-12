Unbekannter droht Mutter in Braunschweig mit Baseballschläger

Eine 25-jährige Frau hatte, so melden es die Beamten, mit ihrem zweijährigen Kind einen Bus an der Haltestelle St.-Wendel-Straße verlassen und war in Richtung Forweiler Straße gegangen. Hier habe sie zunächst einen Unbekannten bemerkt, der laut telefonierte.

„In der Nähe ihres Wohnhauses befand sich der Mann plötzlich hinter ihr und sprach sie an. Als sie sich umdrehte, drohte er ihr mit einem Baseballschläger und verlangte die Herausgabe von Wertgegenständen“, heißt es im Polizeibericht weiter. Die junge Mutter habe sich dann zum Kinderwagen umgedreht, um die Handtasche loszumachen. In diesem Moment habe der Unbekannte von seinem Vorhaben abgelassen und sei aus bislang ungeklärten Gründen in Richtung der Straße Am Horstbleek geflüchtet.

Die Frau beschrieb den Täter als ungefähr 28 Jahre alt, mit sehr dünner Statur, zirka 1,70 Meter groß, mit schlankem Gesicht und einer kleinen, spitzen Nase, schwarzer Kapuzenjacke, dunkler Jeans und einem schwarz-weiß karierten Tuch. Nach Angaben des Opfers hatte der Mann ein „südländisches Aussehen und zuvor auf Türkisch telefoniert“.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos, heißt es im Polizeibericht. Wer Hinweise auf den Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531)476-2516 in Verbindung zu setzen.