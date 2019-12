Tram und Rad kollidieren in Braunschweig – Zeugen gesucht

Die Straßenbahn fuhr, so melden es die Beamten, am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr den Heinrich-Büssing-Ring in Richtung Hauptbahnhof. Als sie nach ihrem Halt am Ring-Center anfuhr, bemerkte die 42-jährige Fahrerin eine die Straße und Schienen querende Radfahrerin und leitete eine Vollbremsung ein. Die unbekannte Radfahrerin stürzte nach der leichten Berührung mit der Straßenbahn.

Sie habe dann kurz zu verstehen gegeben, dass nichts passiert sei und habe ihren Weg in Richtung Salzdahlumer Straße fortgesetzt. Ein 67-jähriger Fahrgast war allerdings aufgrund der Vollbremsung in der Tram gestürzt. Er verletzte ich leicht.

Zur Klärung des Herganges bittet der Unfalldienst, die bislang unbekannte Radfahrerin sowie weitere Zeugen des Geschehens, sich unter (0531) 476-3935 zu melden.