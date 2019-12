Rustikale Fachwerkkneipen, coole Clubs und neue Kulturtempel

Prüde sind die Braunschweiger nicht. Quasi mitten in der Innenstadt gibt es eine sündige Meile. Okay, Meile ist übertrieben, die Rotlichtgasse mag 200 Meter lang sein. Drumherum gibt es schummrige Kneipen, aber auch einige Diskos und Clubs, in denen es sich gut feiern lässt. Die Musik reicht von elektronischen Sounds bis zu R’n’B.

Gemütlicher geht’s im Magniviertel zu. Hier haben viele Fachwerkhäuser die Bombennächte überstanden, die im Zweiten Weltkrieg große Teile der Innenstadt in Trümmer legten. Bis 1944 war der Braunschweiger Stadtkern ein uriges Fachwerklabyrinth. Das Magniviertel mit seinen rustikalen Kneipen, aber auch Boutiquen und Cafés vermittelt einen Eindruck davon.

Ein Braunschweiger Markenzeichen sind citynahe Parks. Durch den Bürgerpark fließt die Oker, und im Sommer lassen sich im Beachclub Okercabana laue Abende genießen. Ein anderer Beachclub, das Soldekk, bietet auf einem Parkhausdach einen top Blick auf die Stadt.

Westlich der Innenstadt blüht rund um die Kunsthochschule ein altes Arbeiterviertel auf. Eine frühere Fabrikhalle beherbergt die Großraumdisko Jolly Time. Neu eröffnet hat nebenan der Kulturtempel Westand. Möglich wurde er durch die Zusammenarbeit der Stadt mit privaten Investoren. Die bauten eine Konzerthalle und ein Soziokulturzentrum, mit der Stadt als Dauermieter. In zwei Sälen laufen Metal-, Hip-Hop- und Indiekonzerte. Etablierte Bands spielen in der Stadthalle mit 2500 oder der Volkswagen-Halle mit 7500 Plätzen.

Über die Stadt verstreut gibt es weitere Clubs, Kulturzentren und den alternativen Technoschuppen Laut-Club. Und auch immer wieder originelle Angebote auf Zeit, wie das Wintertheater in einem alten Varieté-Zelt in der City, in dem Konzerte und Kabarett laufen, organisiert von den Machern der Braunschweiger Erfolgsband Jazzkantine.

In der VW-Hauptstadt Wolfsburg treffen sich Werker nach der Schicht gerne in der rund um die Uhr geöffneten Tunnel-Schänke oder in der Altdeutschen Bierstube. Zu allen anderen Zeiten schlägt das Gastro-Herz der Stadt im Kaufhof. Ursprünglich eine Einkaufsstraße, ist sie heute die bekannte Kneipenmeile der Stadt. An deren Ende steht das Kulturzentrum Hallenbad. Im früheren Schwimmbad steigen Partys im Sauna-Klub, Konzerte, Poetry-Slams und Ausstellungen. Stars und Show-Ensemble gastieren im Congress-Park. Zum Sehen und Gesehen werden trifft man sich im Café Superleggera. Erste Adresse für alle Tanzwütigen ist die Disko Esplanade.