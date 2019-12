Stadt Braunschweig mietet BraWo-Turm und saniert Rathaus-Neubau

Schon seit vielen Jahren soll der Rathaus-Neubau, der längst kein Neubau mehr ist, saniert werden. Das Gebäude am Bohlweg wurde vor rund 50 Jahren errichtet. Es hat eklatante Mängel an Heizung, Elektrik, Lüftung und beim Brandschutz. Doch lange Zeit wurde eine Sanierung vernachlässigt. Am Dienstag hat der Rat nun mit breiter Mehrheit entschieden, das Vorhaben endlich anzugehen. Dabei stand noch nicht die eigentliche Sanierung auf der...