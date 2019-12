Zeugen sollen sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen. (Symbolbild)

Diebe brechen in mehrere Häuser in Braunschweig ein

Zu mehreren Einbrüchen ist es am Freitag im Braunschweiger Stadtgebiet gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Harnischweg auf. Im Haus durchsuchten die unbekannten Täter dann diverse Behältnisse und entwendeten Bargeld und Elektroartikel. Sie entkamen unerkannt.

In Thune brachen Unbekannte in ein Wohn- und Geschäftshaus ein, so die Polizei weiter. Die Einbrecher hatten sich über ein Bürofenster Zugang zur Wohnetage verschafft. Dort stahlen sie Schmuck und Bargeld. Auch diese Täter konnten unerkannt entkommen.

Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise zu den Taten unter (0531) 476-2516 entgegen.