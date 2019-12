Braunschweigs will neue Regeln für das Mobil-Ticket

Was sollen Geringverdiener künftig für Bus und Bahn zahlen? Ab wann dürfen sie Bus und Bahn in Braunschweig überhaupt kostengünstig nutzen? Im Rat der Stadt deutete sich an, dass es im nächsten Jahr Veränderungen geben wird. Es ist ein alter Streit, der neu entflammte. Denn schon mehrfach wurde in...