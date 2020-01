Braunschweigs Alleen sollen unter Schutz gestellt werden

In Lehndorf sollen zwei Alleen unter besonderen Schutz gestellt werden. Braunschweigs Naturschützer glauben, dass das keine wirklich gute Idee ist. Natur- und Landschaftsschutz sind Themen in Braunschweig, die in den vergangenen 20 Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurden. Zuletzt kam freilich...