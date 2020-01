Dachstuhlbrand bei altem Stellwerk in Braunschweig

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig ist in den frühen Morgenstunden am Montag mit einem Dachstuhlbrand an der Ackerstraße beschäftigt. Laut Feuerwehr hat ein unbenutztes und leerstehendes Haus auf dem Gelände des alten Stellwerks Feuer gefangen. Dabei brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung, auch im zweiten Stock mussten die Einsatzkräfte löschen.

Ackerstraße in Braunschweig voll gesperrt

Für die Wasserversorgung an der Einsatzstelle ist die Ackerstraße (Straße hinter dem Bahnhof) voll gesperrt. Menschen sind nach aktuellem Informationsstand nicht verletzt, allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sich Obdachlose in dem Gebäude aufhielten. Wie lang der Einsatz und die Sperrung der Ackerstraße andauern, konnte die Feuerwehr um 7.30 Uhr noch nicht sagen.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen.