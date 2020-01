Jubiläum bei Braunschweigs Sucht-Helfern

Die Suchthelfer vom Lukas-Werk sind hoch angesehen. Seit 50 Jahren sind sie für viele Braunschweiger der Rettungsanker, um zu erkennen, was in die Sucht und wieder heraus führt. Peter-Joseph-Krahe-Straße 11 – das ist die Adresse vom Lukas-Werk. Dort erhalten all die Hilfe, die nicht ein noch aus...