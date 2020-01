Die Polizei meldet einen Unfall in Querum.

Braunschweig. Eine Radfahrerin ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Querum verletzt worden.

Autofahrer übersieht Radfahrerin in Querum

Wie die Polizei meldet, fuhr die 65-Jährige die Bevenroder Straße aus Gliesmarode kommend in Richtung Querum. Als sie die Volkmaroder Straße überquerte, bog laut Polizeibericht ein 82-jähriger Autofahrer von der Bevenroder Straße nach links in die Volkmaroder Straße ab. Wegen der tief stehenden Sonne und der regennassen Fahrbahn habe der Mann die Radfahrerin nicht gesehen. Die Radfahrerin wurde frontal, so melden es die Beamten, von dem Wagen erfasst. Die verletzte Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert.