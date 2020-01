Radler will Frau in Braunschweig die Handtasche rauben

Wie die Polizei meldet, war die 23-jährige Frau gegen 0.50 Uhr mit ihrer 22-jährigen Freundin auf dem Steinweg in Richtung Theater unterwegs. Von hinten näherte sich ein bislang unbekannter Fahrradfahrer, der im Vorbeifahren nach der Handtasche der Frau griff. Durch den Ruck an dem Trageriemen stürzte die 23-Jährige und verletzte sich. Sie hielt die Tasche aber weiter fest, so dass der mutmaßliche Räuber ohne Beute weiter in Richtung Theater fuhr. Die Frau wurde, so meldet es die Polizei, zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.