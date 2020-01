Gestohlene Räder auf Braunschweiger Flohmarkt entdeckt

Braunschweig. Beamte der Ermittlungsgruppe für Zweiradkriminalität sind am Freitag bei einer Kontrolle des Flohmarktes auf dem Schützenplatz fündig geworden.

Wie die Beamten melden, kontrollierten sie den Transporter eines 33-Jährigen. Im Inneren befanden sich neun Fahrräder. Bei den Überprüfungen fiel auf, dass vier der Räder in Wilhelmshaven und eins in Cuxhaven als gestohlen gemeldet waren. Auch die vier anderen Räder wurden zu weiteren Ermittlungen mit dem Einverständnis des Mannes sichergestellt. Der 33-Jährige gab an, die Räder auf dem Flohmarkt gekauft zu haben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei.