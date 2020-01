Braunschweigerin startet famos bei „Das perfekte Dinner“

„Das war ein fast perfektes Dinner.“ So beurteilte Manu aus Gifhorn am Montagabend in der TV-Sendung „Das perfekte Dinner“ die Kochkünste der 30-jährigen Esther aus Braunschweig. Diese hatte schon um kurz vor 9 Uhr morgens mit der Zubereitung des Menüs für ihre Gäste begonnen. Als Vorspeise gab’s...