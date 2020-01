Elefantengras-Labyrinth für Braunschweigs Westpark

Der Westpark am Rande des Madamenwegs soll einen Besuchermagneten erhalten. Ab März will Braunschweigs Grünflächen-Verwaltung dort ein Elefantengras-Labyrinth anlegen. Es wird die Gestalt des Stadt-Löwens haben. Ähnliche Labyrinthe gibt es bereits zum Beispiel in Österreich und Frankreich. Besucher...