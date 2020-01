Jugendlicher entdeckt in Braunschweig Auto im Vorgarten

Braunschweig. In einer Hecke endete in der Nacht zu Sonntag eine Autofahrt. Wer allerdings am Steuer des Wagens saß, ist unklar.

Laut Polizeibericht hörte in der Nacht ein 17-Jähriger laute Geräusche, denen er zunächst keine Bedeutung beimaß. Doch kurze Zeit später habe er einen VW-Arteon in der Vorgarten-Hecke seines Elternhauses am Pappelberg gesehen. Da sich keine Personen am Fahrzeug befanden, informierte der Jugendliche die Polizei. Der unverschlossene Wagen musste abgeschleppt werden. Warum es zu dem Unfall kam und wer den PKW fuhr, muss nun ermittelt werden.