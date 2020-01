Fassadenteile der Nicolai-Kirche bald wieder an altem Platz?

Kehren Fassadenfragmente der früheren Nicolai-Kirche an ihren alten Platz hinter dem Schloss zurück? Wo die Kirche bis zu ihrer Zerstörung am 15. Oktober 1944 jahrhundertelang stand. Die Stadt prüft derzeit, ob die in einem städtischen Bauhof eingelagerten Sandsteinteile am neu entstehenden Anbau...