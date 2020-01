Braunschweiger bauen in Sierra Leone eine Schulungsfarm

Für Brigitte Amara-Dokubo vergeht kein Tag, an dem sie nicht an Sierra Leone denkt, an die Hilfsprojekte, die der Braunschweiger Verein Löwe für Löwe dort seit 1998 initiiert hat, an die Mitarbeiter vor Ort, die die Projekte tragen. Mit ihnen kommuniziert die 66-Jährige täglich per E-Mail oder...