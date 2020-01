Braunschweig. Glück im Unglück hatte ein 55-Jähriger in Schapen, als ein 3,5-Tonner ungebremst in seinen geparkten Wagen fuhr. Der Mann blieb unverletzt.

3,5-Tonner fährt in Schapen in geparkten Wagen

Ein 55-Jähriger hat am Donnerstagmorgen seinen Wagen am Fahrbahnrand der Ortsdurchfahrt Schapen geparkt. Wie die Polizei meldet, blieb er noch einen Moment in seinem Auto sitzen und sah im Rückspiegel, wie einige Autos an ihm vorbeifuhren. „Er war zum Glück noch angeschnallt, als sich ein 3,5-Tonner ebenfalls von hinten näherte und ungebremst auf das Heck des Wagens auffuhr“, heißt es im Polizeibericht.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen über den Gehweg in den Zaun seines Wohnhauses katapultiert. Auch der Kipper geriet durch die Kollision erst auf den Gehweg und kam schließlich nach Durchbrechen des Zauns zum Stehen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Fahrzeuge wurden zum Teil schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.