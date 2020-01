Dieb stiehlt in Braunschweig Portemonnaie aus Kinderwagen

Eine 34-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Kind, das im Kinderwagen saß, unterwegs. Nachdem sie in einem Geschäft am Rudolfplatz noch etwas bezahlt hatte, deponierte sie ihr Portemonnaie in einer Tasche am Kinderwagen, teilt die Polizei mit. Als sie kurz darauf in einem nahe gelegenen Einkaufszentrum erneut nach ihrem Geld greifen wollte, musste sie feststellen, dass das Portemonnaie verschwunden war. Hierin befanden sich neben rund 15 Euro Bargeld auch eine EC-Karte, Ausweisdokumente, Versichertenkarten und weitere persönliche Gegenstände.

