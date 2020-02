Sturmtief „Sabine“ verschonte Braunschweig

Das Sturmtief „Sabine“, das auch gestern noch vom Atlantik her über Deutschland hinweg fegte, hat unsere Stadt weitgehend verschont. Während in einigen Landesteilen Windgeschwindigkeiten über 150 km/h gemessen wurden, erreichte „Sabine“ in Braunschweig laut Wetterstation Wetterbaer in Querum am Sonntag maximale Böenwerte knapp über 80 km/h.

Dennoch war die Stadt übersät mit trockene Ästen, die der Sturm aus den Bäumen fegte. Mülltonnen kippten um, Baustellenabsperrungen wurden vom Winde verweht. Die Berufsfeuerwehr rückte bis gestern Mittag zu 45 Einsätzen aus, am meisten los war im Norden der Stadt. Bei 20 Einsätzen ging es um umgestürzte oder in Schieflage geratene Bäume, so Brandoberinspektor Andreas Belz. Längere Straßensperrungen durch umgestürzte Bäume habe es aber nicht gegeben.

Los legte „Sabine“ am Sonntag gegen 12.30 Uhr, als sich besorgte Mitglieder eines Gartenvereins an der Ebert-Allee bei der Feuerwehr meldeten. Ein 15 Zentimeter dicker Ast drohte aus vier Metern Höhe herunterzufallen. Am Madamenweg zersägte die Feuerwehr eine zehn Meter hohe Tanne, die umgestürzt war. Am Sackring kippte ein Baum auf den Fuß- und Radweg. Verletzt wurde laut Feuerwehr niemand.