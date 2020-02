Braunschweig. 221 Kinder beteiligten sich – und nun gibt es das Rizzi-Haus als Mosaik in den Schlossarkaden.

Braunschweiger Rizzi-Haus als Mosaik in den Schlossarkaden

Das Braunschweiger Schloss mit seinem Einkaufstempel liegt in Sichtweite des Happy-Rizzi-Hauses im Magniviertel. Jetzt ist ein Mosaik des bunten Gebäudes, das zwischen 1999 und 2001 nach einem Entwurf des inzwischen verstorbenen amerikanischen Künstlers James Rizzi gebaut wurde, auch in den Schlossarkaden selbst zu sehen: im Kellergeschoss im Laden Baustein-Erlebnis-Welt Knollis-Spielwaren.

Dort hing bis vor kurzer Zeit eine Fototapete mit dem Abbild des einzigartigen Pop-Art-Hauses. Dieses Foto war Grundlage für eine Digitalisierung, dabei wurde berechnet, wie das Haus mit kleinen Bausteinen des italienischen Hersteller Q-Bricks mosaikartig dargestellt werden kann. Aufgeteilt wurde das Bild in 221 rechteckige Bauplatten, bestehend aus jeweils 400 Noppensteinen. Eine dieser Platten hält auf dem Foto Felix in der Hand.

Kinder hatten die Platten seit der Weihnachtszeit zuhause fertiggestellt und nun in dem Geschäft als Gesamtmosaik an die Wand geheftet. Als das Foto entstand, klafften dort noch einige Lücken. Alle Kinder, die sich an dem großen Mosaik beteiligt hatten, erhielten eine Urkunde. Das gesamte Mosaik besteht aus insgesamt 88.400 Einzelnoppensteinen.

„Die Firma stellt hauptsächlich Bausteine in Grundformen her, die mit Lego-Bausteinen ergänzt werden können, aber vor allem freies kreatives Bauen ermöglichen“, erläuterte Spielzeugverkäufer Siedentop, der auch gelernter Erzieher ist. Zusammen mit seiner Kollegin Doris Gajeufsky und anderen Mitarbeitern organisierte das gesamte Team des Ladens die Aktion.

Die Idee zu diesem mehrere Quadratmeter großen Wandbild hatte Geschäftsinhaber Ludwig Knolle, der in Helmut Reise vom Förderverein des Rizzi-Hauses und Yücel Ölcdü, Filialleiter bei der Braunschweigischen Landessparkasse, interessierte Partner fand. Ein Teil des Kaufpreises der 221 Bauplatten war von Anfang an für den guten Zweck bestimmt, Knolle und die Bank ergänzten die Spendensumme auf runde 3000 Euro.

Nutznießer und damit Empfänger des Schecks ist die von Jörg Elmenthaler geleitete soziale Gruppenarbeit und Schülergruppenarbeit der AWO , die in den Stadtteilen Westliches Ringgebiet, Weststadt und Heidberg Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren schulisch unterstützt und auch Freizeitaktivitäten anbietet. Die Schüler treffen sich jeweils dreimal pro Woche in einer Awo-Einrichtung im jeweiligen Stadtteil.

„Wir sind Ansprechpartner bei Sorgen“, sagte Elmenthaler, „die Bandbreite an Hilfen ist groß. „Mit dem Geld können wir Aktionen und Ausflüge anbieten und den Schülern etwas Besonderes bieten, das sie sonst nicht erleben“, erläuterte der Sozialpädagoge.