Weltrekord-Versuch im VW-Werk Braunschweig geplant

Vor fünf Jahren wurde im Volkswagenzentrum Oldenburg ein ähnlicher Weltrekord aufgestellt: 2900 Teilnehmer erzeugten mit 120 Standrädern in 24 Stunden Strom. Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies legte dann im Elektro-Auto 120 Kilometer zurück – die weiteste E-Auto-Strecke mit rein durch Muskelkraft erzeugte Energie.

In wenigen Tagen wird im Braunschweiger VW-Werk an der Gifhorner Straße ein Weltrekord-Versuch stattfinden. Rund 2000 Teilnehmer treten dann 24 Stunden lang auf 100 Spinning-Rädern kräftig in die Pedale und erzeugen dabei Strom. Mit dieser Energie soll ein ID.3 aufgeladen werden – und dann soll das neue Elektroauto möglichst weit fahren.

Veranstalter dieser Aktion sind die Firma MTC Oldenburg und die Volkswagen AG. Details dazu werden am heutigen Dienstag vorgestellt. Der Rekordversuch wird von Freitag, 21. Februar, 18 Uhr, bis Samstag, 22. Februar, 18 Uhr stattfinden. Schirmherr ist Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies. Er werde auch am Steuer des E-Autos sitzen, kündigen die Organisatoren an.

Das Ganze soll außerdem einem guten Zweck dienen: Die Veranstalter streben mehr als 20.000 Euro Spenden für die Kinderklinik des Städtischen Klinikums Braunschweig an.

Das Rekordinstitut für Deutschland wird vor Ort dabei sein und genau prüfen, ob der Weltrekord anerkannt werden kann. Das Ziel ist die am weitesten gefahrene VW-ID.3-Strecke mit rein durch Muskelkraft erzeugte Energie.