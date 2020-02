Tauziehen um den Umbau des Braunschweiger Rathauses

Was wird aus Braunschweigs ungeliebtem Rathaus-Anbau? Das Gebäude ist marode. Ertüchtigt man es nur? Oder - so schlägt es die CDU vor - nutzt man den Leerstand für eine große Lösung? Teilabriss und Neubau. Im Jahr 2009 war es schon fast so weit. Ein favorisierter Entwurf lag bereits vor. Doch...