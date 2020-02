Christian Arnold ist neuer Stadt-Jugendfeuerwehrwart

Eine wichtige Personalie beherrschte die Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr in der Stadt. Nach zwölf Jahren an der Spitze der Jugend- und Kinderwehren zieht sich Christian Wöhe als Stadt-Jugendfeuerwehrwart zurück. Der 38-jährige Oberbrandmeister will sich künftig auf seine Aktivitäten in...