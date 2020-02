Verwandte und Polizei stoppen Betrüger in Braunschweig

Als am Mittag das Telefon der Eheleute klingelte, gab sich eine männliche Person als ihr Sohn aus. Dieser Mann schilderte, so heißt es im Polizeibericht, er säße bei der Polizei und bräuchte dringend die Hilfe seiner Eltern. Die Betrüger hatten eine Legende um einen schweren Verkehrsunfall erfunden und erklärten, dass ihr Sohn nur gegen Zahlung einer Kaution in Höhe von rund 100.000 Euro frei käme. Trotz anfänglicher Skepsis gelang es den Fremden, das Ehepaar davon zu überzeugen, stillschweigend so viel Bargeld wie möglich zusammen zu sammeln. Während der 79-Jährige am Telefon gehalten wurde, nahm seine Frau Geld ihrer Geschwister entgegen. „Glücklicherweise kontaktierte einer der Angehörigen die richtige Polizei“, melden die Beamten. Noch bevor das Geld herausgegeben wurde, überzeugten die echten Beamten und der echte Sohn das Ehepaar davon, Opfer einer Betrugsmasche geworden sind. Die Eheleute waren so geschockt, dass sie vom Rettungsdienst versorgt werden mussten.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder