Als der letzte Judentransport von Braunschweig ins KZ rollte

Neulich sprach mich auf dem Parkplatz vor dem Görge-Markt in Mascherode jemand an. „Wissen Sie, diese dauernden Geschichten über die Nazi-Zeit und die Juden. Das steht den Leuten bis hier oben“, sagte der etwa 60-Jährige und strich sich mit der Handkante an der Unterlippe entlang. Stimmt das? Denken viele so? Nicht mehr daran erinnern, was Deutsche den Juden antaten?

Vor 75 Jahren wurde von der russischen Armee das KZ Auschwitz befreit. Synonym für den Mord an sechs Millionen Juden, die auf den Befehl von Deutschen „industriemäßig“ vernichtet wurden. Als im Januar 1945 die letzten fast verhungerten Auschwitz-Häftlinge in die Freiheit taumelten, lief in Braunschweig die Nazi-Maschinerie auf Hochtouren. Es lebten hier ja immer noch Juden in sogenannten „privilegierten Mischehen“. Das hieß: Sie waren mit deutschen Frauen oder Männern verheiratet und besaßen deshalb eine Art Schutzstatus. Damit war es im Februar 1945 – also vor 75 Jahren – vorbei. Am 23. Februar 1945 rollte nachts vom Güterbahnhof Braunschweig aus ein Zug mit Viehwagen in Richtung KZ Theresienstadt. Es war der letzte Juden-Transport vor Kriegsende. Die Öffentlichkeit nahm davon keine Notiz. Das Schicksal der Juden hatte die Deutschen in den Jahren zuvor kaum interessiert und nun – in der Endphase des Krieges mit täglichen Luftangriffen – schon gar nicht. Man hatte andere Sorgen. Ehemänner, Söhne, Brüder, Verlobte waren zu Millionen gefallen, Häuser und Wohnungen lagen in Trümmern. Zwar herrschten Angst und Entsetzen in der Stadt. Doch die Naziherrschaft funktionierte weiter. Bis zum letzten Tag.

Ein Blick zurück auf die Situation in Braunschweig. Etwa 1200 Juden wohnten hier, als 1933 die Nazis an die Macht kamen. Sie lebten als gute Bürger, zum Teil seit Generationen in Braunschweig verwurzelt. Plötzlich wurden sie von Nazis erniedrigt, ausgeplündert, ermordet. Sie fühlten sich als Braunschweiger, waren Nachbarn, Freunde, Sportkameraden, noble Spender – wie Max Jüdel oder Bernhard Meyersfeld, der den Eulenspiegelbrunnen stiftete. Sie waren erfolgreiche Geschäftsleute, Anwälte, Bankiers, Künstler, Ärzte, sogar deutsche Kriegshelden im Ersten Weltkrieg. Dann vertrieb und vernichtete sie ein beispielloser, grauenhafter Antisemitismus. Bis ins kleinste liefen die Schikanen. Juden durften „deutschen Wald nicht betreten“, nicht auf Parkbänken sitzen. Sie erhielten stigmatisierende Vornamen (Sara und Israel). Braunschweigs Adressbuch 1942 dokumentiert es. Etwa: Gerda Sara Leyer (Am Gaußberg 1), Siegmund Israel Hoffmann (Hamburger Straße 289), Emmy Sara Vosen (Ferdinandstraße 9).

Viele konnten auswandern – natürlich nicht, ohne ihrer Vermögen beraubt zu werden. Grundstücke fielen zu Niedrigpreisen an Deutsche. Wer jedoch den Zeitpunkt der Ausreise (wohin auch immer) verpasste, wer – wie manche – hoffte, diese Nazi-Exzesse seien nur eine vorübergehende Erscheinung, der endete in Gaskammern oder in Lagern, in denen die Menschenverachtung regierte.

Es waren nicht nur NSDAP, SS oder SA, die den Holocaust begünstigten. Auch andere müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, Mittäter und Mitwisser gewesen zu sein. Polizisten, Anwälte, Richter, Bahnbeamte, Finanzbeamte, Makler, Rathaus-Angestellte. Und von der „Arisierung“, diesem Raubzug auf die Vermögen von Juden, profitierten große Teile der deutschen Bevölkerung. Unternehmer, Geschäftsleute aller Art und normale Bürger, die sich Häuser, Möbel, Bilder oder Silber der Juden zu Niedrigpreisen aneigneten.

Diese systematische Vernichtung, Vertreibung, Ausplünderung konnte niemandem verborgen bleiben. Niemandem! Doch es erhob sich kein Widerstand. Und nach dem Krieg behauptete eine entrüstete Mehrheit, von nichts gewusst zu haben. Heute – 75 Jahre nach Auschwitz – besitzen Nachfahren jener „Nichtwisser“ noch immer Häuser, die ihre Vorfahren zu Spottpreisen erwerben konnten. Natürlich auch in Braunschweig. Am Kohlmarkt, in der Schuhstraße, an der Jasperallee . . .

Bevor der letzte Judentransport am 23. Februar 1945 von Braunschweig in Richtung Osten rollte, hatten einige der Verzweifelten ihr Schicksal geahnt und wählten vorher den Tod. Wie Hedwig Helle, eine geborene Aronheim. Während ihr Mann, der Unternehmer Karl Helle (Dolffs & Helle), morgens nochmals verzweifelt bei den Nazi-Behörden im Rathaus vorsprach, um seine Frau vor dem KZ zu bewahren, nahm sie sich im Haus Rosenthal 10 das Leben.

Die meisten Juden dieses Zuges nach Theresienstadt hatten Glück; denn zehn Wochen später war der Krieg vorbei. Dass sie trotz ihrer fürchterlichen Erfahrungen nach Braunschweig zurückkehrten und hier (sozusagen unter den Tätern und Mördern) weiterhin lebten, mag heute erstaunlich anmuten. Hier sind einige Namen von denen, die Braunschweig als ihre Heimat ansahen und hier blieben: Ernst Eisenberg, Dr. Isidor Feinmann, Margarete Fuhrmann, Karl-Jacob Herz, Carl Mosberg, Margarete Kurth. Der Anwalt Dr. Otto Lipmann von der Adolfstraße 39 überlebte zwar den Transport und die Strapazen der Rückreise, aber er starb dann hier in Braunschweig noch Ende 1945.

Eckhard Schimpf erzählt jeden zweiten Sonnabend Geschichten aus seiner Heimatregion und über ihre Menschen.