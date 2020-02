Braunschweig regelt verkaufsoffene Sonntage neu

Nach der Klage von Verdi gegen die vier verkaufsoffenen Sonntage in Braunschweig hat die Stadtverwaltung jetzt auf die rechtlichen Bedenken des Verwaltungsgerichts reagiert. Wie die Stadt mitteilt, sollen die drei noch geplanten Sonntage in diesem Jahr auf den Innenstadtbereich beschränkt werden. Das heißt: Beim „Modeautofrühling“ am 19. April, beim „Trendsporterlebnis“ am 27. September und bei der „Mummegenussmeile“ am 8. November dürfen nur die Geschäfte innerhalb des Okerumflutgrabens öffnen.

„Durch die räumliche Beschränkung wird Rechtssicherheit erreicht und den Kaufleuten frühzeitig Planungssicherheit ermöglicht“, betont Ordnungsdezernent Claus Ruppert in der Pressemitteilung. „Zugleich unterstützen wir das Ziel, die Innenstadt lebendig zu gestalten und als attraktives Einkaufsziel auch für das Umland zu erhalten.“ Das stärke auch die Arbeitsplätze im hiesigen Einzelhandel. Ruppert äußerte die Hoffnung, dass die Gewerkschaft Verdi die veränderte Verfügung zum Anlass nimmt, das Klageverfahren zügig und einvernehmlich zum Abschluss zu bringen.

Verdi: Sonntag ist ein hohes Gut

Verdi hatte bezweifelt, dass in allen vier Fällen tatsächlich ein besonderer Anlass vorliegt, der die Sonntagsöffnung rechtfertigt. Solch einen Anlass schreibt das Gesetz vor. Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller betonte, dass der freie Sonntag ein hohes und durch das Grundgesetz geschütztes Recht der sei – dieses dürfe nicht wegen ausschließlich ökonomischer Interessen ausgehebelt werden: „Die meisten sind Frauen, viele haben Familie und nicht alle haben die freie Wahl, ob sie sonntags arbeiten wollen. Nur eine Minderheit ist tarifgebunden und hat einen garantierten Anspruch auf Zuschläge.“

Gericht: Zu wenige Besucher, kein räumlicher Zusammenhang

Das Verwaltungsgericht hatte Anfang Februar entschieden , dass die Öffnung von Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet anlässlich der „Winterkunstzeit“ am Sonntag, 9. Februar, aller Voraussicht nach rechtswidrig ist. Die Sonntagsöffnung war daraufhin abgesagt worden.

Dem Verwaltungsgericht zufolge müssen die Veranstaltungen für sich genommen einen beträchtlichen Besucherstrom anziehen, der die Besucherzahlen übersteigt, die bei einer Ladenöffnung ohne die Veranstaltung zu erwarten wären. Die dafür erforderliche Prognose der Stadt für die „Winterkunstzeit“ war aus Sicht des Gerichtes nach summarischer Prüfung fehlerhaft. Außerdem hatte das Gericht ausgeführt, dass es keine Rechtfertigung für eine stadtweite Ladenöffnung gebe, zum Beispiel an der Hansestraße, weil sich die Veranstaltungen stets auf die Innenstadt konzentrieren.

Die Stadtverwaltung, das Stadtmarketing und der Arbeitsausschuss Innenstadt waren angesichts dieser Entscheidung sehr enttäuscht, hatten aber auf eine Beschwerde verzichtet und Gespräche mit allen Beteiligten angekündigt.

Gewerkschaft kritisiert: Es gab keine Gespräche mit uns

Verdi-Gewerkschaftssekretär Eberhard Buschbom-Helmke hält von der jetzigen Entscheidung der Stadt nicht viel, wie er auf Anfrage mitteilt: „Damit werden wir uns nicht zufriedengeben!“ Außerdem kritisiert er: „Wir sind bislang noch gar nicht von der Stadt gehört worden.“ Es habe keinerlei Gespräche gegeben. „Das ist aber leider das normale Gebaren dieser Stadt – man redet erst mit allen anderen und dann mit uns.“

Buschbom-Helmke ergänzt: „Die Stadt möge mal ihren Einwohnern erklären, ob ein Alkoholfest wie die Mummemeile noch in die Zeit passt, wo wir doch alle wissen, dass Alkohol die Gesundheit gefährdet.“ Und beim Modeautofrühling gebe es noch viel weniger einen Sachgrund, der eine Sonntagsöffnung rechtfertige.

