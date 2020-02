Stephan Weil sucht den Dialog mit den Braunschweigern

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ist am 4. März in Braunschweig.

Braunschweig. Ministerpräsident Stephan Weil macht am 4. März im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stephan Weil: Arbeit und Dialog“ Station in Braunschweig.

Zunächst, so teilt die niedersächsische Landesregierung am Dienstag mit, wird er gemeinsam mit drei Schornsteinfegermeistern als Schornsteinfeger arbeiten. Am Abend dann folge ab 18 Uhr ein öffentliches Bürgerforum im Großen Saal der Handwerkskammer am Burgplatz 2. Dann werde Weil Fragen von Bürgern beantworten. Eine Anmeldung sei nicht nötig.

Braunschweig ist laut Landesregierung die 25. Station der Veranstaltungsreihe „Stephan Weil: Arbeit und Dialog“. Dabei absolviere der niedersächsische Regierungschef zunächst einen Arbeitseinsatz und suche im Anschluss das Gespräch mit Bürgern. Seit nunmehr sieben Jahren sei Weil mit dieser Veranstaltungsreihe in allen Regionen Niedersachsens unterwegs. Weitere Infos: www.stk.niedersachsen.de