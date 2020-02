Braunschweig. 20 Hinweise auf betrügerische Anrufe sind am Montag bei der Polizei eingegangen. Unbekannte gaben vor, Angehörige hätten einen Unfall verursacht.

Betrüger täuschen am Telefon in Braunschweig Unfälle vor

Nur wenn eine Kaution in Höhe von mehreren 10.000 Euro gezahlt werde, könne die Person freigelassen werden. In einigen Fällen sollte dieses Geld die Schadensregulierung gewährleisten. Zu den Angerufenen gehörten laut Polizei vor allem Senioren im Alter zwischen 74 und 91 Jahren. Auch eine Mutter sei wegen ihres schulpflichtigen Kindes stark verunsichert worden. In allen Fällen seien die Telefonate abgebrochen worden. Entweder erkannten die Hinweisgeber den Betrugsversuch oder die Betrüger legten auf, wenn nach Details gefragt worden sei.