Überfall auf Braunschweiger Wettbüro: 35-Jähriger tatverdächtig

Der Mann hatte laut Polizei bewaffnet und maskiert ein Wettbüro am Hagenmarkt betreten und die Herausgabe von Bargeld verlangt. Der 27-jährige Angestellte gab ihm einen vierstelligen Eurobetrag. Der 35-Jährige flüchtete zunächst Richtung Kaiserstraße, bevor er nach einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifenwagen und nach Zeugenhinweisen in Höhe Schützenstraße gestellt wurde. Neben dem Bargeld wurden diverse weitere Beweismittel sichergestellt, so die Polizei. Die Haftrichterin habe am Dienstag einen Untersuchungshaftbefehl erlassen.

