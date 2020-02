Vorlesewettbewerb: Das sind die Gewinner in Braunschweig

Die 18 Teilnehmer beim Stadtentscheid des 61. Vorlesewettbewerbs in der Stadtbibliothek Braunschweig. In der ersten Reihe sieht man die vier Schüler, die in die engere Auswahl gekommen sind. Die Gewinnerin ist Irene Berzosa Lévano (vorne, zweite von rechts).