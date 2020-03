Mobile Einsatzteams testen auf Corona-Virus in Braunschweig

Auch in Braunschweig sollen von der nächsten Woche an mobile Einsatzteams unterwegs sein, um eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Darüber informiert am späteren Freitagnachmittag die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) in ihrer Bezirksstelle Braunschweig. „Corona-Mob...