Autofahrer überfährt 80-Jährige in Braunschweig und fährt weiter

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 21 Uhr in der Saarstraße, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilt, war eine 80-jährige Fußgängerin mit ihrem Hund am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf dem Gehweg der Saarstraße von der Hildesheimer Straße kommend in Richtung Saarplatz unterwegs – und wurde beim Überqueren der Straße von einem Auto überfahren.

Auto fährt Frau an – und fährt einfach weiter

Der helle Pkw, der die Frau überfuhr, war in Richtung stadtauswärts unterwegs. Die 80-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallfahrer hielt nicht einmal an, um der Frau zu helfen, sondern fuhr einfach weiter.

Die Polizei sucht nach Zeugen für den Unfall

Daher bittet die Polizei um Hinweise zum Unfallgeschehen: Personen, die Angaben zum Unfallfahrzeug, das an der Front beschädigt sein dürfte, sowie zum Fahrer oder der Fahrerin des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter (0531) 476 39 35 zu melden.