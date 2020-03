79-Jährige starb in Braunschweig nach Sturz mit dem Fahrrad

Braunschweig. Nach einem Fahrradsturz ist in Braunschweig eine 79-jährige Frau gestorben. Sie war am Sonntag in Riddagshausen gestürzt und hatte sich verletzt.

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad ist eine Frau am Dienstag gestorben, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat. Am Wochenende hatte sich die Frau laut der Mitteilung in Riddagshausen bei einem Sturz verletzt. Am Sonntag war die 79-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Fall gekommen, als sie mit zwei weiteren Angehörigen eine Fahrradtour unternahm. Nach Angaben der Polizei stürzte sie in Riddagshausen ohne Beteiligung Anderer und zog sich dabei Verletzungen zu. Der sofort alarmierte Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie ins Krankenhaus, wo sie am Dienstag ihren schweren Verletzungen erlag. red