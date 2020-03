Corona in Braunschweig: Fakten, Krankheitssymptome, Virus

Braunschweig. Was sind die wichtigsten Telefonnummern? Wie läuft die Notbetreuung? Wer hat geschlossen? Was findet überhaupt noch statt? Wie fahren die Busse?

In Braunschweig gibt es acht erkrankte Menschen (Stand 15. März). Die Betroffenen haben laut dem Gesundheitsamt nur geringe Symptome und sind in häuslicher Isolation. Auch alle Kontaktpersonen wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben und sich zu melden, wenn bei ihnen Symptome auftreten.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die wichtigsten Telefonnummern

Krankheitssymptome: Wer grippeähnliche Symptome hat (Fieber, trockener Husten, Abgeschlagenheit, Halskratzen, Atemproblemen, Kopf- und Gliederschmerzen) und Kontakt zu einer infizierten Person hatte oder in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet war (Italien, Iran, chinesische Provinz Hubei, südkoreanische Provinz Gyeongsangbuk-do, die Region Grand Est in Frankreich, Tirol und Madrid) sollte seinen Hausarzt anrufen! Bitte NICHT in die Notaufnahmen der Kliniken gehen.

Hörgeschädigte können eine Mail an buergertelefon@braunschweig.de schicken.

Außerhalb der Hausarzt-Sprechzeiten: Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 (Montag, Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr, Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr sowie Sonnabend, Sonntag und Feiertag ab 8 Uhr und jeweils bis 7 Uhr des darauffolgenden Tages). Beim ärztlichen Bereitschaftsdienst gibt es zurzeit lange Wartezeiten. Bitte nur in dringenden Fällen anrufen!

Allgemeine Fragen zum Virus: Die Stadtverwaltung hat eine Hotline für Fragen an das Gesundheitsamt eingerichtet: (0531) 470-7000 (erreichbar montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr).

Wichtig: Wer in einem Corona-Risikogebiet war, darf bestimmte Einrichtungen nicht mehr betreten. Das gilt insbesondere für Altenheime und Kliniken. Dabei ist jeweils der Zeitraum der vergangenen 14 Tage maßgeblich.

Notbetreuung in Kitas und Schulen

Landesweit sind Kitas und Schulen geschlossen – vorerst bis zum 18. April . Die Stadt und die freien Träger ermöglichen eine Notbetreuung für Eltern, die in entscheidenden Berufsfeldern zur Virus-Bekämpfung arbeiten:

- Beschäftigte im Gesundheitsbereich, im medizinischen und pflegerischen Bereich, darunter Kliniken, Ärzte, Hausärzte, Pflegepersonal in Heimen und ambulant, sowie Apotheken.

- Beschäftigte im Bereich der Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr.

- Beschäftigte im Vollzugsbereich einschließlich Justizvollzug, Maßregelvollzug und vergleichbare Bereiche.

Eltern, die in diesen Bereichen tätig sind, können ihr Kind zu den vereinbarten Betreuungszeiten in ihre Kita oder Kindertagespflegestelle bringen. Details zu Zeiten und Umfang der Betreuung sind vor Ort zu klären.

Für Schulkinder bis zur Jahrgangsstufe 8 werden die Schulen jeweils von 8 bis 13 Uhr eine Notbetreuung sicherstellen. Im Grundschulbereich setzen die Schulkindbetreuungseinrichtungen die Betreuung zu den vereinbarten Zeiten fort. Das Angebot der schulischen Notbetreuung gilt laut der Stadtverwaltung ebenfalls nur für die Eltern in den oben genannten Berufen und zusätzlich auch für Beschäftigte, die in Bereichen zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktionen tätig sind.

Wichtig: Die Eltern werden gebeten, einen Tätigkeitsnachweis in der Betreuungseinrichtung vorzulegen. Gegebenenfalls könne der Nachweis in Einzelfällen auch nachgereicht werden.

Voraussichtlich ab Dienstag, 17. März, wird die Stadtverwaltung über mögliche weitere Ausnahmeregelungen informieren, da in der Weisung des Landes keinerlei Ausnahmen etwa zu wichtigen Versorgungs- und Entsorgungsbereichen oder dem pädagogischen Betreuungsbereich enthalten sind. Zu besonderen Härtefallregelungen will die Stadt dann ebenfalls Festlegungen treffen.

Diese Einrichtungen sind geschlossen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Alle publikumsintensiven Freizeit- und Kultureinrichtungen der Stadt Braunschweig sind seit Samstag, 14. März geschlossen, um das Infektionsrisiko zu senken: die Volkshochschule, die Stadtbibliothek (es fallen KEINE Gebühren an), das Städtische Museum am Löwenwall und im Altstadtrathaus, der Rote Saal im Schloss, der Kulturpunkt West, das Raabe-Haus Literaturzentrum, die Städtische Galerie (halle 267), die Städtische Musikschule und das Stadtarchiv.

Auch die städtischen Bäder (Wasserwelt, Bürgerbadepark und Heidbergbad) sind geschlossen. Die Stadtbad GmbH verspricht eine Regelung zur Auszahlung ausgefallener Kursstunden und appelliert an die Kursteilnehmer, aufgrund der besonderen Situation etwas Geduld zu haben und von individuellen Anfragen abzusehen. Die Gültigkeit von bereits erworbenen Eintrittskarten oder Gutscheinen für Massageanwendungen verlängere sich jeweils um den Zeitraum der verfügten Schließung der jeweiligen Einrichtung.

Das privat betriebene Bad Gliesmarode ist ebenfalls geschlossen. Die Gültigkeit von bereits erworbenen Eintrittskarten, Gutscheinen und Kursen bleibe bestehen und verschiebe sich auf unbestimmte Zeit, heißt es auf der Internetseite des Bades.

Ab Montag, 16. März, sind städtische Hallen und Freisportanlagen komplett für den Trainings- und Spielbetrieb gesperrt.

Die drei Landesmuseen sind ebenfalls geschlossen: das Braunschweigische Landesmuseum, das Naturhistorische Museum und das Herzog-Anton-Ulrich-Museum.

Das Staatstheater hat seinen Betrieb eingestellt. Infos zum Umgang mit bereits gekauften Karten: www.staatstheater-braunschweig.de

Geschlossen sind auch die Komödie am Altstadtmarkt (Karten behalten ihre Gültigkeit), das KULT-Theater (Karten können an den Verkaufstellen zurückgegeben werden, werden erstattet oder auf einen anderen Termin umgebucht) und das Theater Fadenschein (Karten können im Theaterbüro zurückerstattet werden: theater@fadenschein.de und (0531) 340845. Nachholtermine sind vorgesehen.)

Die Brunsviga hat alle Veranstaltungen abgesagt. Die gekauften Karten werden an den Vorverkaufsstellen zurückerstattet. Es gibt bereits erste Ersatztermine: „Bohlweg-Bullen-Blanche-Blondinen“ am 25. September, Matthias Brodowy am 16. April 2021 und Horst Schroth am 18. Februar 2020.

Die Technische Universität Braunschweig und die Hochschule für Bildende Künste verschieben den Vorlesungsbeginn auf den 20. April. Die Bibliothek der TU und das Universitätsarchiv sind geschlossen. Die digitalen Medien stehen uneingeschränkt und rund um die Uhr zur Verfügung. Bis auf weiteres seien Mahnungen von Rückgaben ausgesetzt. Zudem können Bücher über die maximale Anzahl hinaus verlängert werden.

Die Braunschweiger Tafel in der Goslarschen Straße hat geschlossen, ebenso das Tierheim am Biberweg.

Das Haus der Wissenschaft hat alle Veranstaltungen bis Mitte April abgesagt. Die Jugendkunstschule Buntich ist geschlossen und auch die Sternwarte Hondelage.

Hier läuft der Betrieb im Moment weiter (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Für Einzelhandel, Wochenmärkte und Restaurants hat die Stadt bislang keine Beschränkungen verfügt.

Das Astor-Filmtheater bietet ein eingeschränktes Programm an, so lange sich nicht mehr als 100 Gäste im Kino befinden. Sämtliche Möglichkeiten zum Online-Kauf und zur Online-Reservierung sind gesperrt, heißt es auf der Internetseite. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, sofern die Filmstarts nicht komplett verlegt wurden. Weitere Infos: 01805/012660 und www.braunschweig.premiumkino.de

Auch das Universum-Kino hält den Betrieb zurzeit aufrecht. Für Saal 1 wird die Ticketanzahl auf 100 pro Veranstaltung limitiert. Das Kino-Bistro ist geschlossen.

Der Zoo in Stöckheim hat noch geöffnet.

Das Museum für Photographie teilt mit, dass die Eröffnung „Dokumentarfotografie Förderpreise 12“ am Freitag, 20. März sowie die Führungen am Samstag, 21. März, und Sonntag, 22. März, entfallen. Die Ausstellung „Dokumentarfotografie Förderpreise 12“ werde aber gezeigt und soll ab Samstag, 21. März, ab 11 Uhr geöffnet sein.

Die DRK-KaufBar in der Helmstedter Straße hat alle öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Die Stammtische finden vorerst aber weiter zu den gewohnten Zeiten statt, auch der Cafébetrieb wird zunächst fortgesetzt.

Das Jobcenter reduziert die persönlichen Beratungsgespräche auf das notwendige Maß. In dringenden Notfällen und für Kunden, die Neuanträge stellen möchten, werde vor Ort eine Beratung sichergestellt. Alle weiteren Anliegen könnten mittels telefonischer Beratung geklärt werden. Termine, die bereits vereinbart wurden, müssen nicht wahrgenommen werden und verlieren für den Zeitraum vom 16. März 2020 bis zum 19. April 2020 ihre Gültigkeit. In dringenden Angelegenheiten ist das Service-Center unter (0531) 80177-0 erreichbar.

Diese Veranstaltungen sind untersagt, abgesagt oder verschoben (ohne Anspruch auf Vollständigkeit)

Zur Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus hat die Stadt Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl von mehr als 100 Personen untersagt. Das betrifft auch Diskotheken, Hochzeitsfeiern, Osterfeuer und alle ähnlichen Veranstaltungen.

Alle städtischen Veranstaltungen sind unabhängig von der Teilnehmerzahl bis auf Weiteres abgesagt. Die Stadt empfiehlt, Veranstaltungen grundsätzlich unabhängig von ihrer Größe nicht stattfinden zu lassen, so dass soziale Kontakte gemäß den Vorgaben des Bundes und des Landes auf ein Minimum beschränkt werden.

Die Einschränkungen gelten laut der Stadtverwaltung auch im Blick auf Beerdigungen. Hier wird die dringende Empfehlung ausgesprochen, die Teilnehmerzahlen so gering wie möglich zu halten und die allgemeinen Regeln der Infektionsvorsorge zu beachten. Zudem sollten möglichst wenige Personen mit weiterer Anreise teilnehmen. Ausdrücklich sollen würdige Trauerfeiern weiterhin stattfinden können, aber möglichst in kleinerem Rahmen.

Die Evangelisch-lutherische Landeskirche hat alle Veranstaltungen und Gottesdienste abgesagt. Taufen, Trauungen, Konfirmationen und Beerdigungen sollen ebenfalls nach Möglichkeit abgesagt werden oder in Absprache mit den Familien nur im kleinsten Kreis stattfinden. Gleichzeitig regt das Landeskirchenamt an zu prüfen, in wieweit die Kirchengebäude für stilles Gebet und Andacht offengehalten werden können.

Auch im Bistum Hildesheim werden alle Gottesdienste und Veranstaltungen bis auf Widerruf ausgesetzt. Firmungen und Feiern der Erstkommunion sollen bis zu den Sommerferien verschoben werden.

Die Islamische Gemeinschaft Braunschweig verzichtet bis auf weiteres auf das gemeinsame Freitagsgebet.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) sagt alle öffentlichen Veranstaltungen ab, ebenso das Augustinum. Auch Barnaby’s Blues Bar streicht alle Konzerte. Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) setzt alle Vorträge aus. Der Botanische Garten sagt alle Gartenführungen bis mindestens 20. April ab. Die Johanniter im Regionalverband Harz-Heide stellen die Ausbildung in Erster Hilfe ein.

Abgesagt sind unter anderem auch diese Veranstaltungen:

Der Flohmarkt Volkmarode am 21. März. Die Podiumsdiskussion zum Thema „Flüchtlingszuzug und Integration – eine Zwischenbilanz für Niedersachsen“ mit Doris Schöder-Köpf, Christos Pantazis und Gerald Witt, am 16. März, in der DRK-KaufBar. Der „Keep Moving Day“ am 21. März, im Kufa Haus (neuer Termin: 27. September). Das Mitsingkonzert des Braunschweiger Shantychors am 29. März.

Das Friedenskonzert der Realschule John-F.-Kennedy-Platz am 18. März. Der Jahresempfang der Freimaurerlogen „Carl zur gekrönten Säule“ und „Zum neuen Tempel“ am 18. März. Die „Johannespassion“ am 22. März in der St.-Katharinen-Kirche (Ersatztermin geplant). Das Azubi-Speed-Dating im Eintrachtstadion am 18. März. Der Theologische Abend am 19. März in der Christuskirche. Die Mitgliederversammlung des Awo-Ortsvereins Braunschweig West am 21. März.

Die Fahrt des Sonderzugs aus den 70er Jahren von Braunschweig nach Wernigerode am 28. März. Das Riddagshäuser Bildungsfrühstück am 17. März. Das Braunschweiger Fahrradfestival am 21. und 22. März in der Milleniumhalle (verschoben auf den 20./21. Juni). Das Konzert des Kammerorchesters Braunschweig am 17. März. Die Diskussionsrunde „Quo Vadis? – Wie weiter mit der SPD-AG 60 plus in Braunschweig?“ am 18. März im Volksfreundhaus.

Die Veranstaltung „Es lebe die Bohème“ mit Hans-W. Fechtel und Arndt Gutzeit am 20. März im evangelischen Gemeindehaus Stöckheim (Karten werden im Reisebüro Dedolf erstattet). Der große Osterbasar am 22. März im Kulturpunkt West. Das Benefiz-Konzert mit Georg Renz am 22. März (Ersatztermin voraussichtlich 8. November 2020, Karten behalten ihre Gültigkeit).

Das 4. Braunschweiger Erzählfestival vom 20. bis 22. März auf dem Gelände des Schimmelhofs (neuer Termin: 19. bis 21. März 2021). Der Kreisturntag des Turnkreises Braunschweig am 20. März in der Gaststätte „Rote Wiese“. Die Jahreshauptversammlung des Kultur- und Heimatpflegevereins Schunteraue am 18. März. Die Jahresversammlung des Turnerbundes Ölper am 18. März.

Die Konzertagentur Undercover teilt bereits einige Ersatztermine mit: „Gregory Porter & Band“ (Stadthalle) ist verlegt auf den 4. Dezember 2020. „Unser blauer Planet II“ (Volkswagen-Halle) ist verlegt auf den 22. Mai 2020. „Disney In Concert“ (Volkswagen-Halle) ist verlegt auf den 12. September 2020. „Eure Mütter“ (Stadthalle) ist verlegt auf den 3. März 2021. „Santiano“ (Volkswagen-Halle) ist verlegt auf den 19. Oktober 2020.

So fahren Busse und Bahnen

Ab Dienstag, 17. März, gilt der Ferienfahrplan. Dies bedeutet, dass alle Hauptlinien der BSVG im 15-Minuten-Takt verkehren und die Stadtbahnlinie 10 alle 30 Minuten. Die im Fahrplan mit „S“ und „SZ“ gekennzeichneten Schul- und Schulzusatzfahrten entfallen.

Die BSVG hat zum Schutz der Fahrgäste und Mitarbeiter verfügt, dass ab sofort die vordere Tür bei Bussen und Bahnen geschlossen und die erste Sitzreihe hinter dem Fahrerplatz gesperrt bleibt. Bei den Traminos und den 95er-Stadtbahnen ist der Einstieg vorn nur für Rollstuhlfahrer frei. Der Fahrscheinkauf im Bus ist zurzeit nicht möglich.

Wichtig: Kombikarten sind nur gültig, wenn die entsprechende Veranstaltung (z.B. Fußballspiele, Konzerte) stattfindet. Fallen Veranstaltungen aus, deren Eintrittskarten mit einer Fahrtberechtigung für Busse und Trams verknüpft sind, oder finden diese ohne Publikum statt, gelten die Tickets an diesem Tag nicht als Fahrschein. Sollte es zu einer Verschiebung kommen, sind die Kombikarten am neuen Termin gültig.

Hinweise der Krankenhäuser

Der Zugang zu den Notaufnahmen des Städtischen Klinikums wird neu geregelt: Nur Notfallpatienten, die mit einem Rettungswagen an die Standorte Salzdahlumer Straße und Holwedestraße gelangen, werden über die Eingänge der jeweiligen Notaufnahme (Zentrale Notfallaufnahme und Unfallaufnahme) aufgenommen. Dies gilt auch für Kranke, die zu Fuß über die Befragung am Haupteingang zu diesem einen Noteingang außen um das Gebäude geleitet werden.

Sämtliche Nebeneingänge des Klinikums sind geschlossen. Vor den Haupteingängen werden alle Personen durch medizinisches Fachpersonal befragt. Ziel ist, Verdachtsfälle möglichst zeitnah zu identifizieren und auf diese Weise eine Ausbreitung des Coronavirus zu unterbinden oder zu verzögern. Außerdem gelten eingeschränkte Besuchszeiten für Patienten mit Infektionskrankheiten.

Das Herzogin-Elisabeth-Hospital weist darauf hin, dass zurzeit nur ein Besucher je Patient und Tag erlaubt ist. Besuche auf der Intensivstation seien derzeit nicht gestattet.

Das Marienstift bittet, vom Patienten-Besuch möglichst abzusehen. Weitere einschränkende Maßnahmen seien in der Vorbereitung.

Informationen für Unternehmen

Infos zu wirtschaftlichen Auswirkungen und finanziellen Fördermöglichkeiten für betroffene Unternehmen gibt es beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter (030) 18615-1515 und beim Niedersächsischen Wirtschaftsministerium unter (0511) 120-7872. Weitere Hinweise bietet unter anderem die IHK Braunschweig auf ihrer Internetseite.

Alle Informationen rund um Corona in unserer Region finden Sie hier.