Jugendliche suchen in Braunschweig Streit und rauben Handy

Streit unter Jugendlichen am Prinzenpark: Nach Angaben eines 15-jährigen Opfers hatte dieser sich mit Freunden im Prinzenpark am Nußberg getroffen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Laufe des Abends waren dann drei Jugendliche auf ihn zugekommen und wollten ihn provozieren. Als ihn einer der jungen Männer von der Bank zog, auf der er saß, wehrte sich der 15-Jährige. Daraufhin griffen die anderen beiden Begleiter des Provozierenden ein und schubsten das Opfer zu Boden. Hierbei verlor der Schüler das Mobiltelefon. Die drei Angreifer schnappten sich dieses und flohen über die Grünewaldstraße weiter über die Bahngleise in Richtung Am Soolanger. Hier verlor der 15-Jährige die Täter aus den Augen.

Die Beschreibung der drei Täter ist laut Polizei sehr vage. Der Haupttäter soll ungefähr 16 Jahre alt gewesen sein, er hatte dunkle Haare und soll einen dunklen Hoodie getragen haben. Zu den anderen beiden gibt es keine Hinweise.

Wer am Montagabend die drei Personen rund um den Prinzenpark gesehen oder andere verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung zu setzen. red