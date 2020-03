Braunschweigs Polizei-Vizepräsident: Verbote einhalten!

Polizeivizepräsident Roger Fladung appelliert an alle Bürger, sich an die Gebote und Verbote zu halten.

Angesichts der vielfachen Missachtung der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung meldet sich Roger Fladung, Vize-Präsident der Polizeidirektion Braunschweig, mit einer klaren Ansage und einem dringenden Appell zu Wort. „Es werden insbesondere Orte, Anlässe und Zeiten in den Blick genommen, die erkennbar und wiederholt durch eine Ansammlung oder Zusammenkunft von Personen Gefahren darstellen.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Er betont, wie notwendig diese Maßnahmen sind: „Die akute Gefahren- und Krisensituation erfordert ein konsequentes Durchgreifen der Polizei- und Ordnungsbehörden. Ich erwarte von den Menschen, dass sie die Auflagen beachten. Diejenigen, die sich nicht an die Regelungen halten, gefährden nicht nur sich, sondern auch alle anderen Mitmenschen, ebenso die eingesetzten Kräfte der Polizei und Ordnungsbehörden. Aus diesem Grund habe ich die Polizeiinspektionen in der Region Braunschweig beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Ordnungsämtern Verstöße wie zum Beispiel Corona-Partys, Menschenansammlungen in Parkanlagen sowie auf Spiel- und Sportplätzen aufzulösen und bei Verstößen gegebenenfalls auch Restaurants, Cafés oder Geschäfte zu schließen.“

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Die Polizeibeamten werden ihm zufolge vermehrt Präsenzstreifen durchführen und in diesem Rahmen auch Bürger ansprechen und für Verständnis der Maßnahmen werben. „Sollten die präventiven Kommunikationsangebote nicht erfolgreich sein, werden wir letztlich im Wiederholungsfall auch eine konsequente Ahndung einleiten“, so Fladung. „Vertrauen Sie darauf, dass wir in dieser Situation ein verlässlicher Sicherheitspartner sind.“

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Auch die Stadt Braunschweig mahnt eindringlich, die Auflagen zu befolgen: So dürfen zum Beispiel viele Läden nicht mehr öffnen, etwa Modegeschäfte, Elektronikmärkte und Möbelhäuser. Restaurants müssen einen Mindestabstand von zwei Metern zwischen den Tischen gewährleisten. Spielplätze sind gesperrt, und im Freien sind Ansammlungen von mehr als 10 Personen untersagt.

Braunschweig- Einhaltung der Corona-Verbote wird kontrolliert

746 Fälle von Coronavirus sind in Niedersachsen bestätigt

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen