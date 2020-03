Reitbahn kommt später nach Braunschweig – das Futter wird knapp

Eigentlich wollte Franks Reitbahn, eine besonders bei Kindern beliebte Attraktion, ihre Gastspiele in der Stadt wie immer um Ostern in Lehndorf beginnen. Danach wollte die Familie Frank mit ihren mehr als 100 Tieren, darunter Ponys, Pferde, Lamas, Alpakas, Ziegen, Schafe und Kamele sowie fünf in...