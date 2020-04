Zeugin verhindert in Braunschweig Diebstahl eines E-Bikes

Braunschweig. Auf einem Hinterhof an der Husarenstraße hat eine 47-Jährige in der Nacht zum Montag gegen 0.45 Uhr einen versuchten E-Bike-Diebstahl beobachtet.

Nachdem sie den vermeintlichen Dieb angesprochen habe, so die Polizei, sei der Mann in unbekannte Richtung geflüchtet. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung sei „ein polizeibekannter 39-Jähriger“ in unmittelbarer Nähe gestellt worden. Der Mann habe entsprechendes Aufbruchwerkzeug in seinem Rucksack dabei gehabt.

Ferner habe die Polizei bei ihm geringe Mengen Betäubungsmittel sowie ein so genanntes Butterfly-Messer gefunden und beschlagnahmt. Der Mann habe den versuchten Fahrraddiebstahl in einer ersten Einlassung bestritten. Er müsse mit Ermittlungsverfahren wegen des versuchten Diebstahls sowie Verstößen nach dem Waffen- und Betäubungsmittelgesetz rechnen.