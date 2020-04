„Eintracht hilft“ näht 4000 Masken für Braunschweiger Verwaltung

Nähen, nähen, nähen – immer mehr Menschen werfen in diesen Tagen die Nähmaschinen an und helfen ehrenamtlich mit, um Behelfs-Mundschutze herzustellen. Der Bedarf ist riesig. Auch das Hilfsbündnis „Eintracht hilft“ packt mit an. Wie der Verein mitteilt, ist die Stadtverwaltung mit der dringenden Bitte an „Eintracht hilft“ herangetreten, 4000 Masken für die Beschäftigten der Stadt zu nähen.

Oberbürgermeister Ulrich Markurth wird in der Pressemitteilung mit folgenden Worten zitiert: „Einmal Löwe, immer Löwe – das großartige Engagement der Eintracht-Familie demonstriert, dass dieses Wort auch in schwierigen Tagen gilt. Durch ihren Näheinsatz tragen die Fans der Löwen mit dazu bei, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung weiterhin Dienst tun können. Dafür sage ich meinen ganz herzlichen Dank. Auch ein einfacher Mundschutz hilft. Dass die Kräfte in Medizin und Pflege mit ausreichend speziellen Masken versorgt werden, dafür arbeitet jeden Tag auch der Krisenstab der Stadtverwaltung. Die Fans der Eintracht leben echten Sportsgeist. In Zeiten der Krise müssen wir wie ein Team zusammenstehen.“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Die beiden ehrenamtlichen Koordinatorinnen des Projekts, Agnieszka Freydank und Bianca Schulz, betonen: „Als die Anfrage der Stadt an uns herangetragen wurde, war es für uns selbstverständlich, sofort zu helfen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung gesund bleiben.“

Kooperationspartner ist das Nähfachgeschäft „Valentina Stoffe“ an der Fallersleber Straße – Mitglied der Eintracht-Fangemeinschaft. Das Geschäft stellt das notwendige Knowhow sowie die benötigten Stoffe und Materialien in ausreichender Menge zur Verfügung.

So geht’s: Alle, die nähen können und mithelfen wollen, können entweder von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 und samstags von 10 bis 12 Uhr bei der „Eintracht hilft“ Hotline unter (0531) 2323043 anrufen oder sich unter der Email-Adresse eintrachtbraunschweignaeht@gmx.de anmelden und schreiben, wie viele Masken sie nähen wollen.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Die Nähpakete mit den bereits zugeschnittenen Materialien und einer Anleitung können unter Beachtung der Hygienevorschriften durch ehrenamtliche Helfer nach Hause geliefert und die fertig genähten Masken wieder abgeholt werden. Bei der Aktion für die Stadt Braunschweig entstehen den ehrenamtlichen Näherinnen und Nähern keinerlei Kosten für die Stoffe und die Gummikordeln.

Zunächst soll der Bedarf der Stadt Braunschweig sichergestellt werden, anschließend könne die Aktion bei Bedarf auch auf andere Bereiche ausgedehnt werden, heißt es seitens des Vereins. Getragen wird das Projekt vom Verbund „Eintracht hilft“, dem Zusammenschluss der Fanabteilung, des FanRats Braunschweig, der Ultrà-Szene - BTSV Eintracht 1895 und Eintracht Braunschweig.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Wolfram Benz, Geschäftsführer von Eintracht Braunschweig, sagt: „Die Eintracht-Familie hat in dieser für uns alle schwierigen Zeit mehrere Hilfsprojekte initiiert und füllt so einmal mehr den Namen Eintracht mit Leben. Darauf sind wir stolz. Wir hoffen, dass viele Fans und Bürger sich an ‚Eintracht näht‘ für die Stadt Braunschweig beteiligen, um das Ziel erreichen.“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen

„Die Handlungsfähigkeit der Stadtverwaltung in der Corona-Krise steht und fällt mit der Einsatzfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Wenn zu viele städtische Mitarbeiter ausfallen würden, wäre das eine Katastrophe für uns alle“, stellen Mario Goldmann, Vorsitzender der Fanabteilung des BTSV, und Erik Lieberknecht, Fanbeauftragter von Eintracht Braunschweig, fest.

Das Hilfsbündnis „Eintracht hilft“ stattet bereits die ehrenamtlichen Helfer der „blau-gelben Einkaufshelfer“ und der Braunschweiger Tafel mit einer einheitlichen, selbstgenähten Behelfsmaske aus.

Auch viele weitere Braunschweig nähen zurzeit Masken. Hier gibt es dazu weitere Infos und Kontakte.

Niedersachsen- 6218 Corona-Infizierte – mehr als hundert Tote