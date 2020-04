Braunschweiger Schüler setzen Zeichen der Hoffnung

Mittlerweile haben mehr als 40 Schüler der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule in Braunschweig an der Malaktion von Lehrer Andreas Last teilgenommen und sie für eine öffentliche Online-Bildergalerie zur Verfügung gestellt.

Foto: Privat