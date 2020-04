Osterkonzert für Braunschweiger Senioren gegen die Einsamkeit

Vielerorts wurde an Ostern musiziert, unter anderem auch in der Caritas-Seniorenwohnanlage St. Hedwig in der Böcklerstraße: Johannes Rohr gab dort am Ostermontag ein Gartenkonzert – die Bewohner erlebten es an den Fenstern und auf ihren Balkonen und Terrassen, zum Teil eingehüllt in Decken, weil es...