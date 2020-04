Hafen: Feuerwehr Braunschweig rettet Reh aus Mittellandkanal

Braunschweig. Das Tier konnte sich am Sonntagabend nicht eigenständig aus dem Wasser befreien. Am Hafen steckte es zwischen einem Schiff und einer Spundwand fest.

Die Berufsfeuerwehr Braunschweig sowie die Ortsfeuerwehr Wenden sind am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr zu einem Einsatz am Mittellandkanal ausgerückt. Ein Anrufer hatte auf Höhe des Lessing-Gymnasiums (Wenden) ein Reh im Wasser entdeckt, dass den Kanal wegen der Spundwände nicht eigenständig verlassen konnte.

Braunschweig: Reh schwimmt hilflos in Mittellandkanal – und kann am Hafen gerettet werden

Bis zum Eintreffen der Feuerwehrkräfte war das Tier bis kurz vor den Braunschweiger Hafen geschwommen – und steckte dort zwischen einem Schiff und der Spundwand fest, wie Einsatzleiter Johannes Krause mitteilte.

Der Schiffseigner löste die Seile, so dass das Schiff von der Spundwand abtrieb und dem Reh die Möglichkeit gab, in die Arme der Einsatzkräfte zu schwimmen. Diese, so Krause weiter, hatten sich in einem Boot für die Rettung bereitgehalten.

Feuerwehr Braunschweig: Gerettetes Reh war unverletzt – und ist bereits wieder frei

Nach Angaben der Feuerwehr war das Reh zwar unterkühlt, aber ansonsten unverletzt. Es konnte bereits wieder freigelassen werden. red/dpa