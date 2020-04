Räuber-Duo droht in Braunschweig mit Pistole

Ein Räuber hat am Montag in Braunschweig einen Mann mit einer Pistole bedroht.

Mit einer Pistole wurde am frühen Montagabend ein Mann in einem Juweliergeschäft in den Schloss-Arkaden bedroht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befand sich der 46-jährige Ehemann der Inhaberin des Juweliergeschäftes „Laurea Schmuck“ in den Verkaufsräumen. Er bereitete die für den Folgetag geplante Wiedereröffnung des Geschäftes vor. Gegen 18.45 Uhr klopften zwei Männer an der Eingangstür. Er ging irrtümlich davon aus, dass es sich hier um Kunden handeln würde, die Schmuck zur Reparatur bringen wollten.

Nachdem er den Männern die Tür öffnete, drängten diese ihn in den Laden und bedrohten ihn mit einer Pistole. Nun forderten sie den Mann auf, ihnen die Vitrinen zu öffnen. Nachdem die Täter das Geschäft verlassen hatten, alarmierte der Bedrohte die Polizei.

Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von 200.000 Euro wurden entwendet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste ist etwa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur, Ende 20, kurze Haare, Vollbart, trug ein Holzfällerhemd über der Jeanshose, schwarzes Basecap. Der zweite Täter ist etwa 1,70 Meter groß, von hagerer dünner Statur, Anfang 20, kurze Haare, helles T-Shirt unter einer Jeansjacke, dunkle Hose, graues Basecap mit „Nike“-Zeichen, großer blauer Rucksack.

Einkaufszentrum war noch geöffnet

Beide Täter trugen einen Mundschutz und helle Einweghandschuhe. Aufgrund der Tatsache, dass die Tat während der regulären Öffnungszeiten der „Schloss-Arkaden“ stattgefunden hat, ist laut Polizei zu vermuten, dass Passanten während der Tat Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter (0531) 476-2516 zu melden. red