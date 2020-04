Schulöffnung – Braunschweig setzt eine Task-Force ein

Die Stadtverwaltung hat eine Task-Force gegründet, die die Wiedereröffnung von Schulen und die Ausweitung der Notbetreuung in den Kitas begleiten soll. Wie sich die Task-Force zusammensetzt und welche Aufgaben sie erfüllen soll – das erklärt Braunschweigs Sozialdezernentin Christine Arbogast im Interview. Sie leitet den Corona-Krisenstab der Stadt.

Frau Arbogast, warum hat die Stadtverwaltung eine Task-Force ins Leben gerufen?

Es hat sich gezeigt, dass die Gefahrenabwehrleitung im Bereich Schulen und Kindertagesstätten zu komplex ist, um sie im Detail zu bearbeiten. Der Corona-Krisenstab hat die Gesamtthematik im Blick und ist darauf ausgerichtet, schnell zu agieren. Die Wiederinbetriebnahme der Schulen – und perspektivisch auch der Kitas – wirft aber so viele und so spezielle Fragen auf, dass wir beschlossen haben, eine Sondereinheit zu bilden. Ihr gehören Fachleute aus den verschiedenen Abteilungen an. Im Bereich der stationären Versorgung und im Bereich der Pflegeheime sind bereits zwei Task-Forces im Einsatz.

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Wie genau setzt sich die Task-Force für die Inbetriebnahme der Schulen und Kitas zusammen?

Dieser Task-Force gehören 13 Verantwortliche verschiedener Fachbereiche der Stadtverwaltung an, so sind etwa Experten für die Kitas, Experten für die Schulkindbetreuung sowie Experten aus dem Fachbereich Schule für die Themen Essensversorgung, Personaleinsatz, Schülerverkehr, Reinigung und Betrieb von Schulen eingebunden. Geleitet wird die Task-Force von Martin Albinus, Leiter des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie. Die Landesschulbehörde wird themenbezogen ebenfalls in die Abstimmung mit einbezogen.

Wäre es nicht sinnvoll, auch Schüler-, Lehrer- und Elternvertreter mit ins Boot zu holen?

Braunschweigs Sozialdezernentin Dr. Christine Arbogast leitet den Corona-Krisenstab der Stadt. Foto: Florian Kleinschmidt / Archivfoto BestPixels.de

Wir haben entsprechende Anfragen von der GEW und der Schülervertretung bekommen mit dem Wunsch, sie einzubinden. Das ist absolut nachvollziehbar, in der Krisenstabstruktur aber nicht leistbar. Da werden wir andere Wege finden müssen, um diese Gruppen einzubinden.

Wenn wir uns im Krisenmodus noch breiter aufstellen würden, dann wäre das kein Gremium mehr, in dem wir in der schnellen Taktung, in der wir jetzt unterwegs sein müssen, agieren könnten. Wir müssen auf Vorgaben des Kultusministeriums und Bedürfnisse der Schulen äußerst schnell reagieren können, müssen sehr zügig Dinge entscheiden und aufs Gleis bringen.

Corona in Braunschweig- Alle Fakten auf einen Blick

Welche Themen muss die Task-Force bearbeiten?

Wir konzentrieren uns auf die Aufgaben, für die die Stadt als Schulträgerin verantwortlich ist. Beispiel: Wie agieren wir, wenn Infektionsfälle in einer Schule auftreten? Da brauchen wir ein klares Handlungskonzept und müssen dieses mit den Vorgaben des Landes abgleichen.

Wir beschäftigen uns mit der Schülerbeförderung. Dort müssen wir schauen, ob es einen einheitlichen Schulbeginn geben wird oder ob der Unterrichtsbeginn zeitlich gestaffelt wird, um die Stoßzeiten zu entzerren. Wir werden an Familien appellieren, Kinder nach Möglichkeit zu Fuß oder mit dem Rad zur Schule zu schicken. Eventuell benötigen wir Abstandsregelungen in Bussen und Bahnen.

Auch die Unterrichts- und Pausenorganisation müssen begleitet werden. Da müssen wir schauen, was in den Schulen nötig ist, damit Distanzierungsregeln eingehalten werden können. So haben wir beispielsweise bereits in der vergangenen Woche damit angefangen, Plexiglasschutzscheiben, wie wir sie aus dem Kassenbereich in Supermärkten kennen, für die Sekretariate zu ordern.

Ab Samstag gilt die Maskenpflicht in Braunschweig. Gilt sie auch in den Schulen?

Hier halten wir uns an die Vorgaben des Kultusministeriums, das bislang keine Maskenpflicht während des Unterrichts vorsieht. Ich hätte nichts gegen eine verbindliche Regelung, da sich das Tragen von Schutzmasken bislang nicht wirklich durchgesetzt hat.

Bei Grundschülern ist eine Maskenpflicht natürlich schwieriger umzusetzen, aber bei älteren Schülern und dem Personal sollte dies zu vermitteln sein.

Schulleiter, Eltern- und Schülervertreter haben Zweifel geäußert, ob die Hygienevorgaben in den Schulen angesichts der räumlichen Gegebenheiten und der Ausstattung mit Waschbecken, Seife und Papierhandtüchern überhaupt erfüllt werden können...

In vielen Schulen haben wir tatsächlich keine Waschbecken mehr in den Klassenräumen. Die hat man pikanterweise mal aus hygienischen Gründen abgeschafft – heute kann man froh sein, wenn es sie gibt. Doch selbst wenn Sie ein Waschbecken pro Klassenzimmer haben, wird es eng, wenn sich dort zehn oder mehr Kinder die Hände waschen sollen. Wir werden hier die Gegebenheiten der einzelnen Schulen in den Blick nehmen. Dazu gehört die Frage, ob es zum Beispiel Ausweichmöglichkeiten in den aktuell nicht genutzten Turnhallen mit den dort vorhandenen Sanitärbereichen gibt.

Auch die Belüftung ist eine Herausforderung, da man in neueren Schulen mit automatischen Belüftungssystemen nicht so einfach die Fenster aufreißen kann. An anderen Schulen geht dies aus Sicherheitsgründen nicht.

Sie sehen: Es gibt zahllose Fragen und Dinge, die zu klären sind. Wir werden improvisieren müssen. Wir werden kreativ sein müssen. Und wir werden tolerant sein müssen miteinander. Ganz klar: Es wird an der ein oder anderen Stelle ruckeln, das kann gar nicht anders sein.

Werden Schulmensen und Kioske in Schulen geöffnet sein?

Die Essensversorgung ist ein weiteres Thema, dem sich die Task-Force annimmt. Können Mensen wieder in Betrieb genommen werden? Wenn ja, unter welchen Rahmenbedingungen? Welche Lösung man findet, ist natürlich stark davon abhängig, wie sich die einzelnen Schulen organisieren werden. Es soll ja in kleinen Gruppen unterrichtet werden, so könnte es zum Beispiel einen täglich oder wöchentlich wechselnden Schichtbetrieb geben. Da müssen wir uns mit den Schulen austauschen, welches Modell sie umsetzen wollen.

Ab Mittwoch soll wieder unterrichtet werden. Home-Learning ist angesagt, also quasi Fernunterricht. Technisch sind Schulen aber doch vermutlich gar nicht dafür ausgerichtet? Und auch bei manchem Schüler könnte es daheim schwierig werden, wenn kein Laptop zur Verfügung steht.

Auch das ist ein schwieriges Thema. Es gibt die Idee, die Beantragung von Mitteln aus dem Digitalpakt so umzustricken, dass mobile Endgeräte für Schüler davon beschafft werden können. Doch da wären vergaberechtliche Regeln zu beachten, es würde Monate dauern, bevor Geräte bestellt werden dürfen – ganz abgesehen davon, dass es vermutlich zu Lieferengpässen kommen würde, wenn sich diese Vorgehensweise bundesweit durchsetzen würde.

Wir sind dabei, pragmatische Lösungen zu suchen und dazu im Austausch mit den Schulen. Die allermeisten Schüler sind technisch ausreichend ausgestattet. Die Lehrkräfte haben sich in den letzten Wochen schon unglaublich viel einfallen lassen und mit großer Kreativität auf den Weg gebracht. Wenn es gar nicht anders geht, müssen Aufgaben gegebenenfalls mit der Post geschickt oder vor die Haustür gelegt werden.

Wir haben viel über Schulen gesprochen. Krippen, Kindergärten und Schulkindbetreuung bleiben ja vorerst geschlossen. Allerdings soll die Notbetreuung auf weitere Berufsgruppen ausgeweitet werden. Wie ist da der Stand?

Seit Freitag liegen die Vorstellungen und Ideen des Kultusministeriums zur Ausweitung der Notbetreuung in den Kommunen vor. Wir sind aktuell dabei, die Regelungen anzupassen und werden dazu in Kürze Näheres berichten können.

Viele Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft, etwa von der Awo oder dem DRK, von Elterninitiativen, den Kirchen oder Vereinen. Müssen die freien Träger nun um ihre Zuschüsse von Land und Stadt bangen?

Nein, die öffentlichen Gelder fließen weiter. Alles andere wäre ja schlimm. Gebühren von Eltern werden ja ohnehin nur noch in einem Teilbereich erhoben, für die Betreuung in Krippen und in der Schulkindbetreuung nach 16 Uhr.

Haben Sie den Eindruck, dass die beschlossenen Maßnahmen und Regelungen auf Verständnis in der Bevölkerung stoßen?

Mein Eindruck ist, dass sehr viel Verständnis da ist. Wir haben viel Zuspruch erhalten. Bei den Lockerungen für den Einzelhandel gab es durchaus Kritik, ebenso, was das Lagerverbot in Parks angeht. Natürlich ist es schwierig für Familien mit kleinen Kindern, die keinen Garten haben, wenn die Spielplätze gesperrt sind und man sich auch nicht in den Parks auf die Wiese setzen darf. Zum Teil kann ich die Kritik nachvollziehen und wir werden auch hier nach Lösungen suchen, um die Familien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Gut ist, dass die Menschen sehen, dass die Einschränkungen der letzten Wochen eine Wirkung haben und die Kurve der Neuinfektionen dadurch deutlich abgeflacht werden konnte. Wir haben erreicht, was wir erreichen wollten. Jetzt ist eher die Frage: Halten wir das durch? Bleibt die Disziplin?

Durch die Lockerungen entsteht bei einigen das Gefühl, dass es bald vorbei ist. Das ist es aber mitnichten. Es ist durchaus möglich, dass wir auch wieder einbremsen müssen. Wir müssen abwarten, wie die Zahlen sich entwickeln. Und uns schützen: genau deshalb auch die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn.