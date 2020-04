Überfall in Braunschweiger Hotellobby – Wer kennt den Täter?

Der Räuber in der Braunschweiger Hotellobby.

Braunschweig. Die Polizei Braunschweig sucht einen Räuber. Er hatte am 17. März in einem Hotel mit einer Waffe gedroht und Bargeld gefordert.

Mit Hilfe von Bildern aus Kameras fahndet die Polizei Braunschweig nach einem bislang unbekannten Räuber. Der Mann war in den frühen Morgenstunden des 17. März in die Lobby eines Hotels an der Auguststraße gekommen und hatte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld erbeutet. Der Mann wurde beschrieben als 20 bis 30 Jahre alt und 1,90 Meter groß.

Das Amtsgericht gab nun Bilder des Tatverdächtigen zur Veröffentlichung frei. Wer Hinweise auf die Identität des Räubers geben kann, möge sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (0531) 476-2516 in Verbindung setzen. red